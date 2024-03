Scandalagiu potolit cu focuri de arma

Joi, un barbat in varsta de 62 de ani, din comuna Doljesti, a sunat la 112 cerand ajutor dupa ce a fost batut de fiul sau, Eusebiu Ionel Avarvarei (37 de ani), care continua sa faca scandal.La sosirea politistilor, individul a inceput sa-i ameninte si sa-i injure, dupa care a lovit cu o secure in stalpul de la intrarea in locuinta.Oamenii legii l-au somat sa se linisteasca si, pentru ca nu inceta, au tras un foc de ... citește toată știrea