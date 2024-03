Scandalagiu trimis dupa gratii

Lucian Petru Lalau, un recidivist din satul Buhalnita (al comunei Hangu), a fost condamnat la trei ani, opt luni si 20 de zile de inchisoare, cu executare, pentru tulburarea ordinii publice, doua infractiuni de lovire si patru amenintari. Conform sentintei, faptele acestuia s-au petrecut in seara de 25 octombrie 2022, in urmatoarele imprejurari. Pe la ora 20, el era la un bar din cartierul Dodeni (al orasului Bicaz), s-a imbatat, a inceput sa fie agresiv si a vrut sa intre in rezerva destinata ... citește toată știrea