Scandalagiul de la policlinica, arestat preventiv

Marti, 16 aprilie, un barbat de 36 de ani, din Roman, care a facut luni scandal in zona spitalului si a policlinicii, a fost prezentat Judecatoriei Roman, care a dispus fata de acesta luarea masurii arestarii preventive pe o perioada de 30 de zile, informeaza IPJ Neamt.In fapt, la data de 15 aprilie, in jurul orei 15:30, politistii din cadrul Politiei municipiului Roman au fost sesizati cu privire la faptul ca o persoana tulbura ordinea si linistea publica in incinta Policlinicii Roman. ... citește toată știrea