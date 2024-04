Scandalagiul de la Policlinica Roman a fost arestat

Constantin Silviu Apala-ghitei, recidivistul in varsta 36 de ani, din municipiul Roman, care in dupa-amiaza de 15 aprilie a facut scandal la policlinica din localitate, a fost arestat pentru tulburarea ordinii publice, distrugere si ultraj.Reamintim ca faptele s-au petrecut pe la ora 15.30, in urmatoarele imprejurari. Individul s-a enervat ca trebuia sa astepte, i-a injurat pe medici, atat in fata policlinicii cat si in curtea interioara a spitalului si a lovit cu piciorul un geam de la usa ... citește toată știrea