Scorul campionatului, reusit de Vulpitele Galbene in etapa a 13-a

Dupa o pauza de trei saptamani, in acest weekenda fost programata o noua etapa, a 13-a, in cadrulcampionatului Ligii a 2-a de fotbal feminin, Seria 1. In cadrul acestei etape, duminica,aprilie, de la ora 11.00, echipa ACS Vulpitele Galbene Roman a intalnit, in deplasare, echipa Colegiului National "Nicu Gane" Falticeni. Dupa ce, in tur, scorul fusese 13-0 la Roman, in favoarea Vulpitelor Galbene, de aceasta data jucatoarele romascane au realizat scorul campionatului in Seria 1 pana in ... citește toată știrea