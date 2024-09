Scrisoare deschisa catre Consiliul Local Piatra-Neamt: UN STRIGAT "IN DESERT"?

In calitate de fost co-proprietar al imobilului in care se afla "Palatul copiilor", cladire cunoscuta in urbe si sub denumirea de "Casa Lalu" (str. Stefan cel Mare, 44), si care a apartinut intre anii 1918-1948 bunicilor mei George si Eliza Lalu, doresc sa semnalez urmatoarele, spre atentia Primariei-Piatra-Neamt si a opiniei publice.Dupa ani de tergiversari si obstacole din partea organelor locale, care ne impiedicau sa intram in posesia acestei proprietati, primarul de la inceputurile ... citește toată știrea