Scrisoare pastorala de Pasti a PS Iosif Paulet: "De ce-l cautati pe Cel Viu printre cei morti? Nu este aici. A inviat" (Lc 24,5-6)

Cucernici confrati preoti, dragi persoane consacrate, iubiti frati si surori in Domnul,"Nu este aici. A inviat" - aceasta este vestea minunata pe care au primit-o femeile care se indreptau spre mormantul lui Isus in dimineata de Pasti si care nu inceteaza sa rasune si astazi si sa vesteasca lumii biruinta iubirii asupra urii, a binelui asupra raului, a vietii asupra mortii."Nu este aici. A inviat" - aceasta este vestea care continua sa aduca mangaiere si speranta in inimile tuturor acelora ... citeste toata stirea