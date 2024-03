Scrisoare pastorala de Pasti a PS Iosif Paulet: "Pacea mea o dau voua!"

A venit Isus, a stat in mijlocul lor si le-a zis: "Pace voua!" (In 20,19)Cucernici parinti, dragi persoane consacrate, iubiti frati si surori in Domnul,"Pace voua!" - acestea sunt primele cuvinte pe care Isus le-a adresat ucenicilor dupa invierea sa din morti. Nu este vorba despre un simplu salut sau de o urare obisnuita, ci mai degraba de o promisiune, un dar si o misiune incredintate de Isus ucenicilor si, prin ei, Bisericii sale. Sunt cuvinte care exprima atat de bine esenta solemnitatii ... citește toată știrea