Scule de 10.000 de lei furate - ingropate in curtea casei hotului

Politistii de investigatii criminale au facut, in ziua de 7 iulie, doua perchezitii domiciliare in municipiul Piatra-Neamt, avand informatii ca acolo se afla mai multe bunuri provenite din furturi.Cercetarile au aratat ca un localnic in varsta de 28 de ani si doi copii de 13 si 14 ani au intrat intr-o casa nelocuita de unde au sustras mai multe scule, echipamente si cabluri electrice, o trotineta, un telefon mobil si bauturi alcoolice. Totodata, in noaptea de 29 spre 30 iunie, cei trei au ... citeste toata stirea