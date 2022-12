Se distribuie o noua transa de alimente din fonduri UE pentru romascanii nevoiasi

Primaria Roman informeaza cand va fi distribuita o noua transa de pachete cu alimente destinate persoanelor defavorizate din municipiu, in cadrul unui proiect derulat in intreaga tara, de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei, prin Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, in cadrul Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD).Beneficiari sunt romascanii care se incadreaza in categoriile defavorizate la care se face referire prin OUG 84/2020 - persoane singure ... citeste toata stirea