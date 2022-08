Reprezentantii companiei judetene ApaServ au anuntat, in urma cu cateva minute, ca vor intrerupe temporar furnizarea serviciului de alimentare cu apa potabila astazi, 12 august, in intervalul orar 11.30-14.30. Cauza intreruperii furnizarii apei este o avarie aparuta in reteaua de distributie a apei ... citeste toata stirea