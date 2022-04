Se inchide centrul din Roman pentru vaccinarea impotriva COVID-19

De la finalul acestei saptamani, ultimul centru din Roman pentru vaccinarea impotriva coronavirusului COVID-19, centrul fix de vaccinare de la Colegiul Tehnic "Miron Costin", de pe strada Stefan cel Mare, isi va sista activitatea. Anuntul a fost facut vineri de primarul municipiului Roman, Leonard Achiriloaei, in contextul in care vaccinarea se va face la medicii de familie."Centrul de vaccinare de la Roman isi va inceta activitatea din data de 1 mai. A fost facut acest anunt avand in vedere ... citeste toata stirea