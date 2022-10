Se-nchide puntea pietonala dintre Roman si Cotu Vames

Astazi incep lucrarile de modernizare a puntii pietonale care face legatura intre municipiul Roman si localitatea Cotu Vames.Lucrarea este extrem de necesara - puntea pietonala a fost realizata in anii '80, conform reglementarilor acelor vremuri, avand ca destinatie asigurarea si facilitarea accesului salariatilor Fabricii de tevi Roman cu domiciliul in satul Cotu Vames, comuna Horia si in localitatile limitrofe.Insa vine "la pachet" si cu neplaceri pentru localnici, Primaria Roman anuntand ... citeste toata stirea