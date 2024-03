Se primesc cererile pentru tichetele sociale de la Primaria Roman, de saptamana viitoare

Primaria Roman informeaza ca, incepand cu data de11martie 2024, se pot depune documentele in vederea primirii tichetelor sociale pentruprima partea anului. Tichetele sociale se acorda, in baza unei hotarari a Consiliului Local Roman,HCL nr. 32/27.02.2024,familiilor din Roman din care cel putin un membru este pensionar sau persoana cu handicap ori sunt persoane aflate in situatie de risc social, care din motive de sanatate si conditii socio-economice precare, nu pot sa-si asigure un nivel ... citește toată știrea