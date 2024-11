Se redeschid Ateliere lui Mos Craciun

Biblioteca Judeteana "G.T. Kirileanu" continua organizarea Atelierelor lui Mos Craciun pentru copii cu varsta de 7-14 ani, pana miercuri, 18 decembrie 2024.Atelierele au loc in zilele de miercuri, intre orele 14:00 si 15:00, dupa o tematica stabilita. Astfel, miercuri, 27 noiembrie, vor fi realizate decoratiuni pentru pomul de Craciun din materiale diverse. In data de 4 decembrie, sub genericul "Asteptandu-l pe Mos Nicolae", atelier va fi dedicat lecturii, in prima parte, si creatiei de ... citește toată știrea