Sectiunea Targu Neamt-Letcani din Autostrada A8 a fost scoasa la licitatie

Astazi, a fost aprobata in Consiliul de Admnistratie al Companiei Nationale de Investitii Ruitere inceperea procedurii de atribuire a contractelor de proiectare si executie pentru tronsoanele Motca - Tg. Frumos si Tg. Frumos - Letcani, parte a Autostrazii Unirii A8.Presedintele Consiliul de Administratie al Companiei Nationale de Investitii Ruitere, Catalin Urtoi, a spus ca este o hotarare de CA pe care eu am si semnat-o, am transmis-o mai departe catre Executiv, urmand ca Executivul, ... citește toată știrea