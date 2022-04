Sedinta CJSU pentru protectia nemtenilor si salubrizarea localitatilor judetului

Membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Neamt, sub coordonarea prefectului Adrian Nita, s-au intrunit in sedinta luni, 11 aprilie 2022, la Prefectura Neamt, pentru a aproba, la initiativa reprezentantului Guvernului in teritoriu, doua hotarari care vor fi puse in practica in perioada urmatoare, informeaza Prefectura Neamt. Prima se refera la aprobarea Programului pentru asigurarea securitatii cetatenilor premergator si pe timpul manifestarilor religioase organizate de ... citeste toata stirea