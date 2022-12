Sefia Politiei - scoasa la concurs

Functia de comandant al Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) a fost scoasa la concurs dupa o lunga perioada in care a fost ocupata in regim interimar.Data limita de depunere a dosarelor este insa 9 decembrie. Concursul, care consta intr-un interviu pe teme profesionale, se va desfaura la Bucuresti, pe 19 ianuarie anul viitor."Suntem interesati de evolutia acestui fenomen si intrigati totodata sa urmarim prestanta si pregatirea candidatilor in prezentarea subiectelor structurate de teme ... citeste toata stirea