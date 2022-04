Seful CJ Neamt, condamnat pentru coruptie, ramane si fara sume importante, care i-au fost confiscate

Presedintele Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, a fost condamnat pentru trei infractiuni de trafic de influenta. Instanta a decis confiscarea unor sume in euro si lei, pastrand sechestrul pe unele bunuri ale acestuia Ionel Arsene, presedintele Consiliului Judetean Neamt, a fost condamnat de Tribunalul Bacau, in 6 aprilie 2022, la opt ani si patru luni de inchisoare pentru trei infractiuni de trafic de influenta. Instanta a mai dispus confiscarea a 80.000 de euro si 150.000 de lei. In ... citeste toata stirea