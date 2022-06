Seful CJ Neamt, Ionel Arsene, despre podul rupt de la Lutca: Este in curtea constructorului, nu avem inca receptia finala/ Era limitare de tonaj de 40 de tone

Presedintele Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, a afirmat ca podul rupt de la Lutca se afla "in curtea" constructorului deoarece Consiliul Judetean nu a facut inca receptia finala. El a precizat ca pe pod era o limitare de tonaj de 40 de tone. Ionel Arsene a declarat, joi, la Antena 3, ca in luna martie, cand au aparut imagini cu anumite probleme la acel pod, a cerut parerea expertului si a constructorului."Am facut adresa catre constructor si catre expert. Podul este inca in curtea ... citeste toata stirea