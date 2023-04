Ofiterii Directiei Generale Anticoruptie (DGA), care au lucrat la cazul sefului Asociatiei Judetene a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi (AJVPS), prins ca a luat spaga de la niste braconieri, au dezvaluit ca mita ceruta de Neculai Robu si de paznicul de vanatoare Nicolae Cumpata a constat intr-o drona si o camera cu termoviziune."Sub coordonarea procu-rorului de caz s-a realizat prinderea in flagrant a unei persoane care are calitatea de presedinte a unei asociatii de vanatoare, in timp ce ... citeste toata stirea