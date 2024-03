Sentinta-record pentru un adolescent care si-a masacrat unchii cu toporul. Avea 16 ani la data faptelor

O condamnare deosebit de aspra a fost hotarata in cazul unui adolescent din judetul Neamt, care a fost acuzat si gasit vinovat de comiterea unor grave infractiuni. El avea si alte fapte la activ.Sentinta a fost pronuntata de catre magistratii de la Tribunalul Neamt, la inceputul lunii martie 2024, intr-un dosar penal care-l avea ca inculpat pe un adolescent in varsta de 17 ani. Cu un an in urma, pe cand avea 16 ani, acesta a savarsit doua infractiuni impotriva vietii, victime fiind persoane ... citește toată știrea