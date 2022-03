Serbare mare in Moldova lui 1859. "Benchetuie pi uliti si cantici di fluire, cimpoai, iar di pi munti buciumili"

Unirea Principatelor, eveniment care a avut loc acum 163 de ani, a prilejuit si in judetul Neamt ample manifestari, unele dintre ele fiind consemnate in documentele vremii. Aspecte inedite despre actul de la 24 ianuarie 1859, altele decat cele in care s-a pus accent pe insemnatatea lui, alegerea lui Cuza ca domn in principate, contextul european favorabil sau personalitati implicate, au fost consemnate de Gheorghe Radu, fost director al Arhivelor Nationale Neamt, in cartea "Pagini alese din ... citeste toata stirea