evenimentul este organizat de Consiliul Judetean Neamt, in parteneriat cu orasul de sub Cetate, Casa Culturii "Ion Creanga" si Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"Un eveniment dedicat iubitorilor de muzica folk va avea loc la sfarsitul acestei saptamani, la Targu-Neamt. Consiliul Judetean Neamt organizeaza a treia editie a Festivalului "B Zone folk Romania", in parteneriat cu orasul Targu-Neamt, Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare" si Casa Culturii "Ion Creanga". ... citeste toata stirea