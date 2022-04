Si-a facut acasa plantatie de cannabis

In ziua de 19 aprilie, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate, impreuna cu procurorii DIICOT, au facut doua perchezitii acasa la George Pravicencu, un barbat in varsta de 45 de ani, din cartierul Darmanesti (al municipiului Piatra-Neamt), care infiintase o cultura de cannabis, intr-un cort pus in interiorul locuintei, si se ocupa, de mai multa vreme, cu vanzarea drogurilor de risc diversilor consumatori.El a fost "turnat" de un alt traficant de droguri, care a incheiat ... citeste toata stirea