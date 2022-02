Si-a gasit sfarsitul intr-o groapa betonata

Un barbat de 50 de ani, din satul Varatec (al comunei Agapia), a fost gasit decedat, intr-o groapa adanca de aproximativ doi metri, in dupa-amiaza de 17 februarie, de catre fratele sau (in varsta de 48 de ani).Macabra descoperire a fost facuta pe la ora 16, in conditiile in care acesta isi cauta fratele prin localitate si a ajuns la marginea unui drum din sat, unde era sapata o groapa betonata pregatita pentru fundatia unui stalp. Aceasta era imprejmuita si semnalizata. Omul a sunat la 112, ... citeste toata stirea