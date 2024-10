Si-a stricat masina in gurile de canal

Un autoturism Mitsubishi (inmatriculat NT-50-VIU) a fost avariat destul de serios, ieri dimineata, pe Bulevardul Traian din municipiul Piatra-Neamt.Evenimentul s-a petrecut la ora 7.45, cand masina s-a oprit in mai multe elemente din beton (guri de canal) ce urmeaza sa fie montate in carosabil, dar care erau depozitate pe mijlocul soselei. Potrivit martorilor, barbatul aflat la volan a sustinut ca de vina ar fi lipsa semnalizarii rutiere, aspect care cade in sarcina firmei ce efectueaza ... citește toată știrea