Sicanare in trafic sfarsita dramatic. Un sofer din Neamt a fost pur si simplu eviscerat de un rival nervos

Un sofer a fost internat in spital, fiind disgnosticat cu plagi eviscerate, incidentul petrecandu-se in urma unei sicanari in traficul rutier Recentele modificari ale Codului rutier, care au inasprit legislatia in ceea ce priveste formele de violenta in trafic, asa-zisele sicanari la care se dedau unii conducatori auto, par sa nu impresioneze prea mult. Cazuisticii in domeniu, dupa unele incidente sfarsite cu urmari grave, i se alatura unul petrecut in Neamt. In urma unui astfel de nedorit ... citeste toata stirea