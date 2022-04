Sicanare sangeroasa in trafic, sofer eviscerat cu cutitul. Agresorul a fost trimis in judecata

Un individ care a reactionat extrem de violent in urma unei sicanari in trafic, agresand cu cu cutitul un sofer, a fost trimis in judecata de procurorii nemteni Dosarul unei sicanari in trafic, care s-a soldat cu o victima ajunsa la spital cu evisceratie, a ajuns recent pe rolul magistratilor de la Judecatoria Roman. Procurorii au finalizat urmarirea penala si l-au inculpat pe agresor, Razvan Stafie, de 30 de ani, din Gadinti, judetul Neamt, acesta fiind acuzat de savarsirea infractiunii de ... citeste toata stirea