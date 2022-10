"Sicrie" pe roti

Registrul Auto Roman (RAR) a verificat, in primele sase luni ale anului, 1.235 de vehicule in judetul nostru.Dintre acestea, 82,27% prezentau diferite neconformitati tehnice sau legate de acte si 282 (22,83%) prezentau pericol iminent de accident. Din totalul autovehiculelor oprite, in 9,33% din cazuri s-au constatat deficiente din sfera poluarii, 4,13% aveau probleme legate de identificare si 2,59% aveau Inspectia Tehnica Periodica falsa, expirata sau anulata. In urma controalelor mixte ... citeste toata stirea