Sinucidere la Spitalul Judetean

In noaptea de duminica spre luni, un pietrean in varsta de 56 de ani, internat la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Piatra-Neamt, s-a aruncat pe geam de la etajul al doilea al spitalului si si-a pus capa zilelor.Tragedia s-a petrecut in jurul orei 2.00. Au fost chemati politistii, s-a demarat o ancheta, iar corpul barbatului a fost preluat de Serviciul de Medicina Legala Neamt, in vederea efectuarii necropsiei.Doctorul Cristina Ata-nasoaie - Iacob, managerul SJU Piatra-Neamt a precizat ... citește toată știrea