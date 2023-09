Luni, 25 septembrie, Serviciul Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare (SMURD) din Romania marcheaza 33 de ani de la infiintare. "Astazi, 25 septembrie celebram 33 de ani in care Serviciul Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare (SMURD), prin echipele sale de salvatori a reusit sa se pozitioneze in toti acesti ani ca parte indispensabila a sistemului national integrat de urgenta, salvand vieti, dand o noua sansa la viata celor aflati in suferinta. Timp de 33 de ani, sistemul integrat de ... citeste toata stirea