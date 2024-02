Sofer arestat dupa ce a fost prins la volan cu alcoolemie de 1,07 mg/l

Un barbat din judetul Neamt a ajuns in arest dupa ce a fost prins de politisti la volan, in orasul Podu Iloaei din judetul Iasi, cu o alcoolemie de peste 1 la mie.Joi, 8 februarie, in jurul orei 00.40, politistii Serviciului Rutier Iasi au observat in trafic, pe DE 583, in orasul Podu Iloaiei, un autoturism care se deplasa sinuos si cu viteza excesiva, informeaza IPJ Iasi. S-a procedat la oprirea acestuia, ocazie cu care s-a stabilit ca la volanul masinii se afla un barbat, de 47 de ani, ... citește toată știrea