Sofer beat trimis la inchisoare

Laurentiu Gitu Ionut, in varsta de 28 de ani, din comuna Poienari, condamnat de Judecatoria Roman la opt luni de inchisoare cu executare, pentru conducerea unei masini sub influenta alcoolului, a fost depistat luni de politisti si dus la Penitenciarul Bacau. Individul a mai avut probleme cu legea si va atrebui sa plateasca o amenda penala de 15.000 de lei, aplicata de Tribunalul Constanta in 2020, dupa ce a fost prins detinand droguri pentru consumul propriu.Pe aceeasi linie infractionala, ... citește toată știrea