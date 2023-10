Vineri, 6 octombrie, in jurul orei 07:30, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Sabaoani au actionat in proximitatea Scolii Gimnaziale din Barticesti, pentru verificarea conducatorilor auto care efectueaza transport de elevi, informeaza IPJ Neamt."Politistii au procedat la oprirea in trafic a unui microbuz scolar condus de un barbat de 61 de ani. ... citeste toata stirea