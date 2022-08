"Sofer" de trotineta, ranit de portiera unei masini. Tot in Neamt, o motociclista de 18 ani a zburat de pe sosea

Pe soselele din Neamt, la sfarsitul acestei saptamani, s-au petrecut cateva accidente, in doua dintre ele raniti fiind o motociclista si un conducator de trotineta. Incidentele in trafic s-au petrecut in zilele acestui sfarsit de saptamana, pe drumurile din Neamt. Printre protagonisti s-au aflat soferi care consumasera bauturi alcoolice, iar unii nu au respectat semnificatia unor indicatoare rutiere. Altii au fost neatenti in condus, autoaccidentandu-se.In dimineata zilei de 14 august, in ... citeste toata stirea