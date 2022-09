Sofer din Cordun ranit intr-un accident rutier in localitatea Damuc

Marti, 27 septembrie, in jurul orei 8.30, politistii rutieri au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe Drumul Judetean 127A, in localitatea Damuc. Conform IPJ Neamt, din cercetarile preliminare efectuate de politisti a reiesit ca un autotren condus de un tanar de 29 de ani, din Damuc, ce se deplasa pe Drumul Judetean 127A, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare, acrosand gardul unei gradinite si intrand in coliziune cu o autoutilitara ce se afla ... citeste toata stirea