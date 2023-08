Politistii din cadrul Politiei municipiului Roman au fost sesizati miercuri, 30 august, in jurul orei 11:30, de catre un barbat in varsta de 64 de ani, din Roman, cu privire la producerea unui eveniment rutier, in urma caruia au rezultat doar pagube materiale.Conform IPJ Neamt, din cercetarile efectuate de politisti a rezultat faptul ca, la aceeasi data, in jurul orei 11:10, un autoturism ce se deplasa pe strada Petru Rares, ajuns la intersectia cu strada Miron Costin, nu ar fi respectat ... citeste toata stirea