In perioada 16-17 septembrie, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Ion Creanga au desfasurat activitati specifice pentru prevenirea si combaterea infractiunilor rutiere, a celor contra patrimoniului si pentru prevenirea infractiunilor si contraventiilor silvice, informeaza IPJ Neamt.Astfel, la data de 17 septembrie, in jurul orei 21:00, cu ocazia activitatilor specifice desfasurate pe raza localitatii Poienari, politistii au identificat in trafic un autoturism condus de un barbat, ... citeste toata stirea