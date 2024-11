Sofer drogat

Dragos Atomei, din Sectorul 6, Bucuresti, a fost condamnat la un an de inchisoare cu suspendare pentru ca a condus o masina pe Artera Ocolitoare Vest a municipiului Roman, fiind drogat.El are un termen de supraveghere dublu, in care trebuia sa mearga la "semnat", sa anunte deplasarile mai lungi de cinci zile, sa vrecventeze un program de reintegrare sociala si sa munceasca 45 de zile in folosul comunitatii. Conform sentintei, fapta acestuia s-a petrecut in dimineata de 10 februarie, cand ... citește toată știrea