Sofer injunghiat, in urma unui conflict in trafic

Duminica, 30 ianuarie, in jurul orei 2.30, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Ion Creanga au fost sesizati de catre un barbat de 49 de ani, din Poienari, cu privire la faptul ca a fost victima unei agresiuni.Conform IPJ Neamt, din cercetarile efectuate pana in prezent a reiesit ca, in urma unei sicanari in trafic, un barbat de 30 de ani, din Gadinti, pasager intr-un autoturism, ar fi intrat in conflict cu barbatul de 49 de ani, care se deplasa cu autoturismul pe o strada din ... citeste toata stirea