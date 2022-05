Un accident grav a avut loc pe DN 15 B, in comuna Timisesti, Neamt, soldat cu moartea unui sofer (77 de ani), care nu s-a asigurat cand a iesit dintr-o parcare. Accidentul a fost surprins pe camerele de supraveghere din apropiere. Potrivit unei publicatii locale, soferul a fost filmat in timp ce facea mai multe manevre in parcare, iar cand a iesit nu s-a asigurat si a fost izbit violent de o alta masina care cirula catre ... citeste toata stirea