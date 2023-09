Duminica, 10 septembrie, in jurul orei 19:20, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Sabaoani, aflandu-se in exercitarea atributiilor de serviciu, au procedat la oprirea in trafic, in localitatea Botesti, a unui autoturism condus de un barbat de 52 de ani, din aceeasi localitate, informeaza IPJ Neamt. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicand o concentratie de 0,41 mg/l alcool pur in aerul expirat.In noaptea de 11 septembrie, in jurul orei 00:30, ... citeste toata stirea