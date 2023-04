Sambata, 22 aprilie, in intervalul orar 10:00 - 14:00, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Sabaoani au desfasurat o actiune preventiva, pentru cresterea gradului de disciplina rutiera, informeaza IPJ Neamt.Astfel, in jurul orei 10:30, politistii depistat in trafic un barbat, de 69 de ani, din ... citeste toata stirea