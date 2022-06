Miercuri, 22 iunie, in jurul orei 9.00, politistii rutieri din cadrul Postului de Politie Doljesti au depistat in trafic un barbat, de 59 de ani, in timp ce conducea un autoturism in localitatea Doljesti."Conducatorul auto, din aceeasi localitate, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicand o concentratie de 1,06 ... citeste toata stirea