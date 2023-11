Duminica, 19 noiembrie, in jurul orei 14:50, politistii din cadrul Biroului Rutier Roman au depistat pe DJ 157, in localitatea Horia, un autoturism condus de un barbat, de 48 de ani, din municipiul Roman, informeaza IPJ Neamt. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicand o concentratie de 0,49 mg/l alcool pur in aerul expirat. In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante. ... citeste toata stirea