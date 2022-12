Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Sabaoani au depistat in trafic vineri, 9 decembrie, in jurul orei 17:30, un barbat, de 63 de ani, in timp ce conducea un autoturism, in localitatea Tamaseni, informeaza IPJ Neamt.Conducatorul auto, din Adjudeni, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul ... citeste toata stirea