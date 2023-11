Politistii din cadrul Biroului Rutier Roman, in timp ce efectuau activitati de supraveghere si control al traficului rutier, pe sectorul de drum DN 2 - E 85, pe raza localitatii Horia, au depistat in trafic vineri, 10 noiembrie, in jurul orei 18:50, un autoturism condus de un barbat, de 48 de ani, din ... citeste toata stirea