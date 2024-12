Sofer ucigas - 9,4 ani de inchisoare

Gabriel Daniel Afloarei, tanarul in varsta de 23 de ani, din comuna Raucesti, care a produs un accident mortal pe 8 iulie 2021, in satul Oglinzi, a fost condamnat ieri de Judecatoria Targu-Neamt la noua ani si patru luni de inchisoare, pentru conducere fara permis, ucidere din culpa si parasirea locului accidentului fara incuviintarea Politiei.La ramanerea definitiva a sentintei, acestuia urmeaza sa ii fie recoltate probe biologice, in vederea stabilirii profilului ADN, care va fi arhivatin ... citește toată știrea