Soferi beti sau fara permis

Miercuri seara, in jurul orei 18.00 politistii au depistat in traficul din Targu-Neamt, un sofer de 60 de ani ce-si conducea autoturismul pe bulevardul Stefan cel Mare, fiind evident sub influenta bauturilor alcoolice.L-au oprit, l-au testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicand o concentratie de 0,74 mg/l alcool pur in aerul expirat. Soferul a fost condus la spital, pentru recoltarea de probe biologice, in vederea stabilirii, cu exactitate, a alcoolemiei. Cam la ... citeste toata stirea